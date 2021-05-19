Движение на салатовой ветке московского метро временно остановили

В Москве приостановили движение поездов метро на Люблинско-Дмитровской линии. Причиной, писал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», стал человек на путях.

Поезда не ходили на участке между станциями «Зябликово» и «Марьино». Вагонов с пассажирами в тоннелях не было.

«Сотрудники метро делают все для скорейшего восстановления движения», — отметили в департаменте.

Движение удалось восстановить довольно быстро. Пассажиров предупредили, что на вхождение метро в график потребуется время.

Подробности инцидента не приводятся.