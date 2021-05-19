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    19 мая 2021, 22:16

    Движение на салатовой ветке московского метро временно остановили

    Александра Ломейко

    В Москве приостановили движение поездов метро на Люблинско-Дмитровской линии. Причиной, писал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», стал человек на путях.

    Поезда не ходили на участке между станциями «Зябликово» и «Марьино». Вагонов с пассажирами в тоннелях не было.

    «Сотрудники метро делают все для скорейшего восстановления движения», — отметили в департаменте.

    Движение удалось восстановить довольно быстро. Пассажиров предупредили, что на вхождение метро в график потребуется время.

    Подробности инцидента не приводятся.