Метро в Нижнем Новгороде будут строить с опережением сроков | 360°

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Метро в Нижнем Новгороде будут строить с опережением сроков

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Строительство метро в Нижнем Новгороде будет идти с опережением графика, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом написало издание pravda-nn.ru.

Накануне губернатор провел совещание по вопросам строительства метро с генеральным директором АО «Моспроект‑3» Анной Меркуловой и представителями городской администрации.

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Технику уже привозят на стройплощадку на улице Горького. Подготовить все для строительства новых станций и начать проходку подрядчик планирует до конца года.

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«Дал поручение профильным подразделениям правительства в максимально оперативном порядке доводить денежные средства до исполнителей. Там, где есть возможность идти с опережением графика, будем это делать. Лично держу на контроле», — сообщил Никитин в своем Telegram-канале.

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