Метро в Москве не станут закрывать из-за коронавируса. Это невозможно

Распространение коронавируса привело к закрытию театров, фитнес-центров и отмене многих мероприятий. Несмотря на введение мер по борьбе с инфекцией, столичное метро будет продолжать работать. Подземку закрывать на карантин не станут.

«Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, то потом полгода будем его восстанавливать», — объяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».

Он заверил, что метрополитен будет продолжать работать «при любой ситуации» в городе. При этом Собянин отметил, что функционирование подземки вообще невозможно прекратить. Сообщения о подготовке к закрытию он назвал чушью и глупостями.

Российские власти активно принимают меры по борьбе с инфекцией. Работников компаний уже перевели на удаленную работу, закрылись многие театры, музеи и кинотеатры. Вчера, 21 марта, столичное управление Роспотребнадзора обязало закрыть все фитнес-центры, бассейны и аквапарки.

По последним данным, в России насчитывается 306 случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить 16 пациентов. Выздоровевшие уже выписали из больниц. В мире от COVID-19 страдают