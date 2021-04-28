Метро Петербурга не будет работать в пасхальную ночь

Метро Санкт-Петербурга не будет работать в пасхальную ночь. Верующие горожане смогут посетить поздние службы, придя туда пешком и доехав на такси, сообщило ИА «Невские новости».

В этом году праздник пройдет 2 мая. Раньше для удобства горожан в ночь на Пасху функционировали и метро, и наземный транспорт. Уже второй год подряд такая традиция нарушается.

«Метро будет работать в обычном графике. Ночью станции будут закрыты», — уточнили в пресс-службе подземки Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдет 16 пасхальных ярмарок. Жители смогут посетить их с 26 апреля по 2 мая.