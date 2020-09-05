Метро Москвы получило новые поезда ко дню города

«Сегодня мы принимаем новый поезд „Москва-2020“, который по свои параметрам во многом лучше предыдущих поездов», — заявил глава столицы.

В ближайшие три года поставят почти 1,3 тысячи вагонов этого типа. Таким образом, парк Московского метрополитена обновится на 80%.

«Московское метро будет самым современным, самым молодым среди мировых городов. Это хороший подарок ко Дню города», — добавил Собянин.

По его словам, в столице постоянно развивается и обновляется транспортная инфраструктура. Например, появились комфортабельные трамваи «Витязь», высокоэкологичные электробусы, а «Иволги» пришли на смену старым поездам. Сегодня 60% всего состава Москвы — новые поезда разных типов и поколений, добавил градоначальник.

Собянин поблагодарил работников городского транспорта. Он отметил, что их работа позволяет жителям экономить время на передвижении по городу.

«Спасибо нашим работникам метро, работникам транспортного цеха, которые ведут огромную работу для того, чтобы Москва жила, развивалась, и москвичи чувствовали себя комфортно в транспорте», — сказал Собянин.

Поезда «Москва-2020» будут курсировать на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро. Дверные проемы в новых вагонах увеличатся на 15%, с 1,4 до 1,6 метра. Сидячие места около дверей оградят стеклянными экранами, а между сиденьями появятся USB-зарядки.