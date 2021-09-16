Эскалаторы отремонтируют на станции столичного метро «Курская»

Капитальный ремонт эскалаторов начнется на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии столичного метро. Вестибюль станции закроют для пассажиров с 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта.

«С 17 сентября до 19 ноября будет закрыт вестибюль станции „Курская“ Арбатско-Покровской линии (выход 1). За это время капитально отремонтируем все три эскалатора», — написал дептранс в своем Telegram-канале.

Пассажирам рекомендовали для входа и выхода пользоваться объединенным вестибюлем станции «Курская» Кольцевой линии. На схемах этот вестибюль отмечен цифрой три. От первого входа до третьего можно дойти всего на одну минуту.

Источник фото: t.me/DtOperativno

«Пожалуйста, планируйте поездки и приобретайте билеты заранее», — обратились в департаменте к пассажирам.

Ранее в московском метро провели технический пуск трех станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Речь идет о станциях «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Они располагаются на юго-западном участке БКЛ.