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    16 сентября 2021, 21:04

    Эскалаторы отремонтируют на станции столичного метро «Курская»

    Дарья Бунякова

    Капитальный ремонт эскалаторов начнется на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии столичного метро. Вестибюль станции закроют для пассажиров с 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта.

    Эскалаторы отремонтируют на станции столичного метро «Курская»

    «С 17 сентября до 19 ноября будет закрыт вестибюль станции „Курская“ Арбатско-Покровской линии (выход 1). За это время капитально отремонтируем все три эскалатора», — написал дептранс в своем Telegram-канале.

    Пассажирам рекомендовали для входа и выхода пользоваться объединенным вестибюлем станции «Курская» Кольцевой линии. На схемах этот вестибюль отмечен цифрой три. От первого входа до третьего можно дойти всего на одну минуту.

    Эскалаторы отремонтируют на станции столичного метро «Курская» | Изображение 1Источник фото: t.me/DtOperativno

    «Пожалуйста, планируйте поездки и приобретайте билеты заранее», — обратились в департаменте к пассажирам.

    Ранее в московском метро провели технический пуск трех станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Речь идет о станциях «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Они располагаются на юго-западном участке БКЛ.