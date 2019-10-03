Метро и МЦД объединили на карте. Новые схемы уже расклеивают в вагонах

До конца года у жителей Москвы и Подмосковья появятся две линии центральных диаметров. К существующей сети метро присоединят линии от Одинцова, Красногорска, Подольска, Лобни и других городов Подмосковья. Обновленные схемы уже начали расклеивать в вагонах метро.

Сотрудники метрополитена расклеивают по вагонам новые схемы и сами пытаются в них разобраться. Такого разрастания метро еще не было: десятки новых станций — две новые линии Московских центральных диаметров.

Сама новая схема выглядит так (чтобы рассмотреть ее получше, откройте в новом окне):

Источник фото: телеканал «360»

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Новые направления откроют к концу года. Первой линии — от Одинцова до Лобни — присвоили цвет физалис, второй — от Нахабина до Подольска — досталась фуксия. И хотя линии заработают ориентировочно в декабре, обновленные схемы появятся в вагонах уже в ближайшее время. Пассажиры смогут заранее ознакомиться с маршрутами.

Сколько же теперь будет стоить поездка? Если вы не собираетесь покидать пределы Москвы, то есть зоны, отмеченные границами, то стоимость останется прежней. Дальше — действует тариф «пригород». И тут цена будет уже 45 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, в ценовую политику можно не вникать, за вас все сделают турникеты и валидаторы. Сейчас пассажиры прикладывают к ним «Тройку» только на входе. А когда заработают диаметры, ту же процедуру нужно будет проделать на выходе. Система сама определит, пересекали ли вы зону пригорода и тут же вычтет нужную сумму с баланса. Пересадка будет бесплатной, в пределах 90 минут. Все как на МЦК.

Источник фото: телеканал «360»

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Метро хоть и московское, но в большем выигрыше окажутся жители Подмосковья. Красногорск, Подольск, Одинцово и Лобня — дорога в эти города на автомобиле может растянуться на несколько часов из-за пробок. А когда введут МЦД, все станет в разы быстрее.

«Совместная программа с РЖД и с Москвой, с мэром, дает нам возможность развивать пригородное сообщение, делать его доступным, удобным. И, конечно, меняется качество состава, и перроны меняются. Все это очень важно и позитивно сказывается на качестве перевозок и общественного транспорта», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Запуск новых линий с интересными цветами запланирован на конец 2019 года. С их появлением общественный транспорт станет доступнее для почти четырех миллионов жителей Москвы и Московской области.