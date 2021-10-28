Метро и дороги в Москве опустели из-за нерабочих дней

Московский метрополитен 28 октября опустел в утренний час пик. В это же время в городе совсем нет пробок. Дорожной обстановкой поделилось РИА «Новости».

Корреспонденты агентства в 9:49 утра выложили видео в Telegram-канал, на котором заметно, как на одной из станций города почти нет людей. В этом же посте прикреплен и второй ролик, снятый в вагоне поезда. На нем видно, что всем в составе хватает места и стоят только желающие.

Пробки составили всего четыре балла из 10, что совсем не характерно для утренней Москвы в обычные дни.

Прошлым вечером, 27 октября, обстановка на дорогах была противоположно другой. СМИ писали, что в вечерний час пик, около 18:00, пробки доходили до максимального значения — 10 баллов.

Такая ситуация объясняется нерабочими днями, которые ввели в Москве и области с 28 октября по 7 ноября. 27 октября люди хотели побыстрее вернуться домой и успеть закупиться всем необходимым до начала локдауна, а сегодня уже в основной массе остались дома.