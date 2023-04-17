Транспорт 17 апреля 2023, 13:07 Метель спровоцировала перенос рейсов Сахалинского международного аэропорта

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Сахалинский международный аэропорт перенес рейсы из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Метель вызвала задержку рейсов по направлению из Южно-Сахалинска в города южной группы Курильских островов. Полеты перенесли на 17 апреля, однако представители аэропорта заявили, что в этот день погода вряд ли улучшится.

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Кроме того, пришлось задержать самолет из Южно-Сахалинска, который находится на севере города Александровск-Сахалинский, написала «Политика сегодня».