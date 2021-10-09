Местные рейсы приостановили на Алтае, в Томской области и Забайкалье

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») приостановила рейсы внутри Алтая, Томской области и Забайкалья из-за новых требований по безопасности малых аэропортов. Об этом основной владелец перевозчика Андрей Богданов сообщил РБК.

«СиЛА» и ее дочерняя компания «Аэросервис» являются единственными перевозчиками, которые выполняют рейсы между малыми аэропортами в этих регионах. Но после постановления правительства о новых требованиях по безопасности посадочных площадок, вступившего в силу 5 октября, полеты были приостановлены.

До недавнего момента «СиЛА» три раза в неделю выполняла рейсы из Горно-Алтайска в труднодоступные села Кош-Агач и Усть-Кокса.

Богданов сообщил, что властей регионов заранее предупредили об остановке полетов. Региональные подразделения Росавиации получили извещения о приостановке работы 15 малых аэропортов. Прекращение полетов подтвердили в Министерстве регионального развития Алтая.

Глава горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов сообщил, что местные жители «крайне негативно» восприняли приостановку полетов. Дело в том, что в осенне-зимний период из-за снега и гололеда перевалы зачастую закрыты и на машинах там не проехать.

Ранее авиакомпания «Ямал» увеличила количество рейсов между Салехардом и Екатеринбургом.