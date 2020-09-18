Mercedes представил водородный грузовик

Перспективный тягач предназначен для перевозки грузов на большие расстояния. Его полная масса составляет 40 тонн, а грузоподъемность — 25 тонн. Об этом сообщил сайт newinform.

Грузовик укомплектован двумя топливными баками, каждый из которых вмещает до 40 килограммов сжиженного водорода. Такого количества должно хватить на 2000 километров пробега без дозаправки. В продажу модель поступит в 2023 году.