Mercedes представил водородный грузовик
Компания Mercedes-Benz презентовала первый серийный грузовик, оснащенный экологичным силовым узлом с использованием в качестве топлива водородных элементов. Более безопасная для окружающей среды форма предусмотрена для модели GenH2. Об этом сообщило издание «За рулем».
Перспективный тягач предназначен для перевозки грузов на большие расстояния. Его полная масса составляет 40 тонн, а грузоподъемность — 25 тонн. Об этом сообщил сайт newinform.
Грузовик укомплектован двумя топливными баками, каждый из которых вмещает до 40 килограммов сжиженного водорода. Такого количества должно хватить на 2000 километров пробега без дозаправки. В продажу модель поступит в 2023 году.