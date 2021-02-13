Mercedes отзовет свыше миллиона машин из-за неисправности

Американское подразделение компании Mercedes-Benz отзывает более 1,3 миллиона автомобилей. Причиной стали многочисленные случаи сбоев в работе системы вызова экстренных служб eCall.

Расследование началось после аварии, произошедшей в Европе в октябре 2019 года, сообщило Associated Press со ссылкой на заявление Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Позднее стало известно и о других случаях, когда автоматическая служба направляла неправильный сигнал о местоположении автомобиля.

Представитель компании утверждает, что подобные случаи в США не зафиксированы, но источник Bloomberg сообщил, машины отзывает именно американское подразделение компании.

Отзыву подлежат машины с 2016 по 2021 год выпуска, в том числе модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G.

Mercedes-Benz самостоятельно уведомит владельцев машин и обновит программное обеспечение системы бесплатно. Отзыв начнется 6 апреля.

В ноябре прошлого года Mercedes-Benz отозвал 27 машин GLB-класса с российского рынка из-за неполадок с задним спойлером.