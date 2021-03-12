Mercedes отзовет более 264 тысяч авто из-за угрозы воспламенения

Немецкая компания Mercedes-Benz отзовет с рынков по всему миру свои машины из-за дефекта, который может привести к возгоранию авто. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Производитель планирует отозвать более 264 тысяч автомобилей C- и GLC-классов, произведенных с 2016 по 2020 год. По данным Федерального автотранспортного ведомства ФРГ, в Германии снимут с продажи более 120 тысяч машин, написало издание inforeactor.

Ранее Росстандарт заявил, что отзывает 137 машин Mercedes-Benz из-за технических неполадок. Причина — резьбовое соединение плюсового провода на стартере может не соответствовать спецификации. Автомобили, которые подлежат отзыву, были реализованы в период с 2018 по 2019 год.

Также стало известно, что российские звезды шоу-бизнеса предпочитают покупать себе Mercedes и Rolls-Royce.