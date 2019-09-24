Mercedes отозвал из России опасные микроавтобусы

АО «Мерседес Бенц Рус» приняло решение отозвать из России 4 635 легких коммерческих грузовиков Sprinter. У этих автомобилей, которые часто переделывают в микроавтобусы, найдена проблема в электропроводке, из-за которой Sprinter может загореться.

«Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн», — рассказали о причине отзыва автомобилей в Росстандарте.

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В результате в автомобиле могут прийти в негодность электрокомпоненты. Из-за этого двигатель может перейти в аварийный режим работы либо неожиданно остановиться.

«При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, опасность возникновения пожара», — добавили в Росстандарте.

Отзыву подлежат автомобили, которые были проданы в России с августа 2017 года по май 2018 год. Их VIN-коды опубликованы на сайте ведомства. Владельцы проблемных автомобилей могут самостоятельно обратиться в авторизованные сервисные центры. Производитель гарантирует бесплатное для владельца устранение неполадок.