Mercedes-Benz презентовала новый минивэн Concept EQT

Немецкая компания Mercedes-Benz продемонстрировала обновленный минивэн, оснащенный электрической силовой установкой. Новую модель назвали Concept EQT. Об этом рассказали «Известия».

Только что выпущенная модель рассчитана, в первую очередь, на частных клиентов. Она подойдет для путешествий с семьей, а также для тех, кто предпочитает активный отдых.

Автомобиль, рассчитанный на семерых, имеет «закрытую» радиаторную решетку, а также большую фирменную эмблему, «спрятанные» дверные ручки и узкую переднюю оптику.