Mercedes-Benz выпустит новый электромобиль

Компания Mercedes-Benz выпустит новый электрический кроссовер EQE. Релиз состоится в начале 2022 года. Об этом сообщил Motor1.

Автомобиль будет разработан на платформе МЕА, которая создана специально для электрокаров. Машина будет оснащена электрической силовой установкой суммарной мощностью 288 лошадиных сил.

С помощью одного заряда машина сможет преодолеть 660 километров. На рынке модель будет предлагаться с задним и полным приводом. Кроме того, автомобиль будет обладать просторным салоном, большим багажником и регулируемой подвеской, передали «Известия».