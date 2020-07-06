Mercedes-Benz выложил тизер нового S-Class
Немецкий автомобилестроитель Mercedes-Benz показал новый тизер седана S-класса, передают «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, модель получила большую радиаторную решетку с хромированными планками и узкие светодиодные фары.
Кроме того, новинку оснастили автопилотом третьего уровня, адаптивной пневматической подвеской и мультимедийной системой MBUX, способной распознавать жесты и голосовые команды. Уточняется, что презентация авто состоится уже этой осенью.