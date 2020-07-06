facebook_pixel
    06 июля 2020, 14:41

    Mercedes-Benz выложил тизер нового S-Class

    Артур Блянихов

    Немецкий автомобилестроитель Mercedes-Benz показал новый тизер седана S-класса, передают «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, модель получила большую радиаторную решетку с хромированными планками и узкие светодиодные фары.

    Кроме того, новинку оснастили автопилотом третьего уровня, адаптивной пневматической подвеской и мультимедийной системой MBUX, способной распознавать жесты и голосовые команды. Уточняется, что презентация авто состоится уже этой осенью.