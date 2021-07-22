Mercedes-Benz станет выпускать только электромобили

Компания Mercedes-Benz с 2025 года решила выпускать только электромобили. У всех новых моделей будет электрическая силовая установка.

«Мы стремимся к полной и быстрой электрификации нашей продукции», — сказано в заявлении, которое появилось в Twitter-аккаунте компании.

В основу новинок ляжет одна из трех платформ: AMG.EA (для спортивных электромобилей Mercedes-AMG), MB.EA (для среднеразмерных и полноразмерных электромобилей) и VAN.EA (для легких коммерческих автомобилей).

Для производства аккумуляторов будет создано восемь новых заводов по всему миру. Они будут выпускать стандартизированные батареи для электромобилей. Производитель создаст глобальную сеть зарядных станций Plug & Charge для зарядки своих моделей.

В конце июня 2021 года немецкая компания Audi AG заявила, что будет выпускать только электромобили. Полный переход на новую модель производства автогигант планирует закончить к 2026 году.