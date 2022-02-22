Mercedes-Benz отзовет партию автомобилей из России для ремонта

Немецкая компания Mercedes-Benz отзовет из России 11 673 автомобиля CLS, E-Class, GLC, GLE, GLS и S-Class, которые построили в период с 2018 по 2021 год. Компания планирует провести ремонтные работы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».

«Причины отзыва транспортных средств: насос системы охлаждения с вакуумным управлением может иметь негерметичность между контуром охлаждения и вакуумным контуром», — сообщили в ведомстве.

Представители компании сообщат владельцам автомобилей, которые вошли в список отзыва, о необходимости вернуть машину в ближайший дилерский центр. Сотрудники центров проведут бесплатные ремонтные работы.