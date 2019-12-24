Mercedes-Benz отзовет более 1,1 тысячи автомобилей в России

Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке, «Мерседес-Бенц Рус», отзывает 1 118 автомобилей. Об этом сообщил Росстандарт.

Причиной отзыва 1 022 автомобилей Mercedes-Benz GLEc (тип 167) стало крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей. Сообщается, что оно могло не соответствовать спецификации в автомобилях, реализованных с 2018 года по настоящий момент.

На автомобилях проверят корректное крепление этих накладок и, в случае необходимости, доработают его.

Еще 96 автомобилей Mercedes-Benz S (типы 217 и 222), реализованные в 2019 году, подлежат отзыву из-за необходимости адаптировать конфигурацию программного обеспечения системы электронного вызова (eCALL).

Как уточнило ИА RNS, все работы проведут бесплатно для владельцев автомобилей.