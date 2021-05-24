Mercedes-Benz начал тестировать внедорожник EQS

Немецкий автомобилестроитель Mercedes-Benz вывел на тесты новый внедорожник EQS. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

Новинку оснастят гиперэкраном мультимедийной системы MBUX, который займет практически всю переднюю часть салона. Отмечается что он объединит в себе функции навигационной системы, приборной панели и прочих настроек авто. Модель построят на новой платформе MEA, в которой используются композитные материалы, алюминий и высокопрочная сталь. По данным издания, презентация машины намечена на конец этого года.