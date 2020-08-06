Mercedes-Benz и CATL создадут аккумуляторы нового поколения

По словам партнеров, в будущем батареи станут устанавливать в модель Mercedes-Benz EQS. Этого авто еще нет на рынке. Машина поступит в продажу в грядущем году, информирует сайт «Экономика сегодня».

Компании планируют создать аккумулятор, благодаря которому автомобиль сможет проезжать расстояния до 700 километров в ездовом цикле WLTP на одной зарядке. Вместе с тем специалисты хотят сократить время, которое тратится на полную зарядку батареи. Отмечается, что для снижения «углеродного следа» будут применяться «карбон-нейтральные» технологии производства.