Mercedes-Benz и CATL создадут аккумуляторы нового поколения
Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz и китайский производитель топливных элементов CATL заключили контракт. Вместе они будут производить аккумуляторы нового поколения, пишет журнал «Движок».
По словам партнеров, в будущем батареи станут устанавливать в модель Mercedes-Benz EQS. Этого авто еще нет на рынке. Машина поступит в продажу в грядущем году, информирует сайт «Экономика сегодня».
Компании планируют создать аккумулятор, благодаря которому автомобиль сможет проезжать расстояния до 700 километров в ездовом цикле WLTP на одной зарядке. Вместе с тем специалисты хотят сократить время, которое тратится на полную зарядку батареи. Отмечается, что для снижения «углеродного следа» будут применяться «карбон-нейтральные» технологии производства.