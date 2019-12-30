Mercedes-Benz анонсировал выпуск электромобилей с запасом хода 480 километров
Немецкая компания Mercedes-Benz запланировала представить электрический кроссовер EQA в конце 2020 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт Motor1.
Сообщается, что испытания автомобиля уже прошли на дорогах общего пользования в Скандинавии. Там эксплуатация велась в условиях низких температур.
Кроссовер EQA создали на базе модели GLA. Его отличительными особенностями стали видоизмененные бамперы, оригинальные многоспицевые диски, а также светодиодная полоса, которая соединяет между собой задние огни.
Мощная электрическая силовая установка и комплект литий-ионных аккумуляторов позволят автомобилю проехать до 480 километров на одной зарядке.