Mercedes-Benz анонсировал выпуск электромобилей с запасом хода 480 километров

Сообщается, что испытания автомобиля уже прошли на дорогах общего пользования в Скандинавии. Там эксплуатация велась в условиях низких температур.

Кроссовер EQA создали на базе модели GLA. Его отличительными особенностями стали видоизмененные бамперы, оригинальные многоспицевые диски, а также светодиодная полоса, которая соединяет между собой задние огни.

Мощная электрическая силовая установка и комплект литий-ионных аккумуляторов позволят автомобилю проехать до 480 километров на одной зарядке.