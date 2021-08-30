Мэр Собянин объявил о снижении стоимости проезда в Новой Москве

Власти решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте в Новой Москве. Жители Троицкого административного округа теперь будут платить гораздо меньше. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы. После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б», — заявил он.

Собянин уточнил, что стоимость поездки внутри новых территорий в зоне Б будет такая же, как и на остальной части российской столицы. При этом раньше стоимость поездки из Троицкого административного округа в старую Москву была значительно выше.

Билет на одну поездку теперь будет стоить 42 рубля вместо 60 рублей. «ТАТ на 30 дней» обойдется жителю Новой Москвы в 1240 рублей вместо 2070 рублей.

Мэр объявил, что с 1 сентября 2021 года зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа будет отменено. Для поездок в ТАО можно будет пользоваться обычными автобусными билетами.

Собянин добавил, что таким образом ежедневные поездки станут выгоднее и удобнее для 70 тысяч пассажиров. Те, кто ездит каждый день, сэкономят 800 рублей в месяц — или до 10 тысяч рублей в год.