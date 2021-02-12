Мэр Новосибирска заявил, что станция «Спортивная» будет достроена в срок

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что станция «Спортивная» городского метрополитена будет открыта еще перед началом молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщил «Царьград».

Уточняется, что спортивные соревнования состоятся в здесь в 2023 году. Станция «Спортивная» станет 14-й по счету в Новосибирском метрополитене. Благодаря ее появлению будет легко добираться до нового ледового дворца спорта. Многофункциональная арена, где планируются матчи МЧМ-23, будет постоянной игровой и тренировочной площадкой для местной хоккейной команды «Сибирь».

По словам Локотя, улучшение транспортной инфраструктуры является одной из главных целей в рамках подготовки к молодежному чемпионату. При этом запуск «Спортивной» играет ключевую роль.