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    12 февраля 2021, 10:05

    Мэр Новосибирска заявил, что станция «Спортивная» будет достроена в срок

    Полина Петрова

    Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что станция «Спортивная» городского метрополитена будет открыта еще перед началом молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщил «Царьград».

    Мэр Новосибирска заявил, что станция «Спортивная» будет достроена в срок

    Уточняется, что спортивные соревнования состоятся в здесь в 2023 году. Станция «Спортивная» станет 14-й по счету в Новосибирском метрополитене. Благодаря ее появлению будет легко добираться до нового ледового дворца спорта. Многофункциональная арена, где планируются матчи МЧМ-23, будет постоянной игровой и тренировочной площадкой для местной хоккейной команды «Сибирь».

    По словам Локотя, улучшение транспортной инфраструктуры является одной из главных целей в рамках подготовки к молодежному чемпионату. При этом запуск «Спортивной» играет ключевую роль.