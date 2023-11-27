Транспорт 27 ноября 2023, 14:08 Мэр Новокузнецка Кузнецов: Ильинское шоссе перекроют для установки реверсивных светофоров

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Ильинское шоссе собираются перекрыть в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные мэра Сергея Кузнецова.

По словам главы города, в районе деревни Митино планируется установка реверсивных светофоров. В связи с этим будет ограничено движение по одной из полос в сторону Центрального района, позже — в сторону Новоильинского района.

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Точные сроки проведения работ пока не известны.