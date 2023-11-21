Транспорт 21 ноября 2023, 12:56 Мэр Наумов принял решение об ограничении движения грузовиков в Краснодаре перед Новым годом

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Движение грузовиков ограничат в Краснодаре перед Новым годом. Соответствующее постановление подписал мэр города Евгений Наумов, сообщил «Царьград».

Крупногабаритному транспорту будет запрещен проезд по улицам с 6:00 до 22:00. Правило будет действовать с 18 по 31 декабря.

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С помощью данных мер местная администрация планирует разгрузить дороги для борьбы с пробками. За соблюдением ПДД будут следить полицейские.