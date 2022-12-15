Транспорт 15 декабря 2022, 03:38 Мэр Москвы Собянин запустил две новые станции БКЛ на юге Москвы

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Технический запуск двух новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) состоялся в Москве. В мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу правительства города.

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Политик подчеркнул, что новая ветка метро замкнется до конца 2022 года. Специалисты запустили поезда от станции «Каховская» до станции «Каширская». Собянин подчеркнул, что теперь строители займутся возведением юго-восточной части БКЛ.