Мэр Москвы Собянин заявил, что метро до аэропорта Внуково появится в 2023 году | 360°

Транспорт 16 сентября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мэр Москвы Собянин заявил, что метро до аэропорта Внуково появится в 2023 году

Читать 360tv в

Строительство метро до аэропорта Внуково планируют завершить к сентябрю 2023 года. Такой информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН.

Заявление политик сделал во время осмотра работ на станции «Внуково» Солнцевской ветки метро. Ранее специалисты доделали проходку правого перегонного тоннеля нового участка между станциями «Пыхтино» и «Внуково».

Реклама

Собянин рассказал, что данная ветка будет одной из самых протяженных. Ее началось служит «Деловой центр». На данный момент она дошла до станций «Ново-Переделкино», «Солнцево».

Реклама

0 0 0 0 0 0