Мэр Москвы Собянин сделал пересадки на наземном транспорте бесплатными в течение 90 минут

Пассажиры московского наземного транспорта смогут пересаживаться бесплатно в течение 90 минут. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что пассажиры в Москве привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Однако теперь от этой традиции решено отказаться, чтобы людям было удобнее перемещаться по городу.

«С сегодняшнего дня, 1 сентября, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», — подчеркнул Собянин.

По его словам, бесплатная пересадка сэкономит деньги почти 500 тысячам пассажиров ежедневно. А те, кто ездит регулярно, по итогам года сможет сэкономить до 11 тысяч рублей.

Помимо этого, по мнению Собянина, это привлечет на наземный транспорт новых пассажиров.

«Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока», — отметил мэр.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После этого бесплатную пересадку подключат в течение 12 часов.