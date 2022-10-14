Мэр Москвы Собянин: электродепо Аминьевское запустят в 2023 году | 360°

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Мэр Москвы Собянин: электродепо Аминьевское запустят в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что электродепо «Аминьевское» будет готово к запуску в 2023 году, одновременно с запуском движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Аминьевское» станет самым большим электродепо в стране. На нем будут работать более 100 тысяч сотрудников. Депо будет оснащено самым современным оборудованием.

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Электродепо позволит запустить движение по БКЛ уж в начале следующего года, подчеркнул мэр.

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