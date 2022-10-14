Мэр Москвы Собянин: электродепо Аминьевское запустят в 2023 году | 360°

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Общество
15 октября 2022, 16:20
Стало известно о состоянии раненных после стрельбы в школе Ижевска
Власть
15 октября 2022, 16:20
Лукашенко назвал Путина «самым близким другом»
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Спецоперация
15 октября 2022, 16:16
Появились кадры боевой работы самоходных артиллерийских орудий «Нона» в спецоперации
Эксклюзив
15 октября 2022, 16:04
Украина отработает американские деньги
Спецоперация
15 октября 2022, 16:02
Мобилизованным россиянам напомнили о положенных социальных гарантиях
Мир
15 октября 2022, 15:53
Канада призвала выгнать Россию из G20
Происшествия
15 октября 2022, 15:45
Пожар начался на белгородской нефтебазе после попадания снаряда
Эксклюзив
15 октября 2022, 15:33
Даже мизерные санкции Запада против Украины остановили бы ее. Но это сделает Россия
Мир
15 октября 2022, 15:31
Выступление Зеленского в парламенте Болгарии сочли неприемлемым