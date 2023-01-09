09 января 2023, 18:36
Механик рассказал, сколько времени нужно прогревать машину зимой
Механик Анатолий Михайлов: в морозы машину рекомендуется прогревать около 2 минут
Все автовладельцы знают о том, что перед поездкой в зимнее время года необходимо прогревать машину. О самом оптимальном времени для этой процедуры рассказал механик Анатолий Михайлов в беседе с ТСН24.
По словам эксперта, автомобилям с современными маслами и моторами достаточно 1-2 минут для прогрева двигателя.
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Как сообщил «Царьград», после данной процедуры водителям не рекомендуется начинать резкое движение с высокими оборотами.
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