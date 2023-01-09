Транспорт 09 января 2023, 18:36 Механик рассказал, сколько времени нужно прогревать машину зимой Механик Анатолий Михайлов: в морозы машину рекомендуется прогревать около 2 минут

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Все автовладельцы знают о том, что перед поездкой в зимнее время года необходимо прогревать машину. О самом оптимальном времени для этой процедуры рассказал механик Анатолий Михайлов в беседе с ТСН24.

По словам эксперта, автомобилям с современными маслами и моторами достаточно 1-2 минут для прогрева двигателя.

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Как сообщил «Царьград», после данной процедуры водителям не рекомендуется начинать резкое движение с высокими оборотами.

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