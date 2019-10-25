Медведев поручил обосновать штрафы за минимальные превышения скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и профильным ведомствам изучить целесообразность штрафов за минимальные нарушения скоростного режима. Глава правительства обратил внимание на превышения скорости на 10-20 километров в час.

Министерства и ведомства по поручению главы правительства уже занялись изучением проблемы. Свои первые выкладки по этому поводу они должны представить до 2 декабря 2019 года. Кстати, к этому же сроку МВД должно представить предложения о сокращении роста смертности в результате ДТП, а Минздрав и Минтранс — разработать варианты экстренной госпитализации людей, пострадавших на границах нескольких регионов. Все эти поручения Медведев дал в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как напомнил сайт издания «Коммерсант», санкции за незначительное превышение скорости не применяются с 2013 года. Тогда выяснили, что нет технической возможности точно определять скорость движения транспортного средства, а зазор в 10-20 километров в час как раз находится в рамках возможных погрешностей.

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Уже в 2014 году МВД разработало собственный законопроект о возвращении штрафа, но до парламента документ так и не дошел. Через четыре года, в 2018-м, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов снова вернулся к этому вопросу, а в ГИБДД в то же время отметили, что у них готов законопроект по минимальным скоростным нарушениям. Так, превышение скорости на 10-20 километров в час, по мнению дорожной полиции, заслуживает штрафа в 1,5 тысячи рублей, а превышение скорости на 20–40 километров в час — на три тысячи рублей.

Вопрос остается дискуссионным. В парламенте отмечают, что прежде чем штрафовать «за десятку», следует привести в порядок дороги и как минимум убрать с автомагистралей знаки с отметкой «60».