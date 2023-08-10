Транспорт 10 августа 2023, 17:46 «Медленные зоны» не остановят самокатчиков от превышения скорости

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Наличие «медленных зон» вряд ли призовет самокатчиков соблюдать ограничения по скорости. Таким мнением поделилась директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Об этом сообщило НСН.

По словам специалиста, такое нововведения с большой вероятностью будет распространяться только на прокатные самокаты. Большинство владельцев частных самокатов не будет снижать скорость в этих зонах.

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«Принудить может только прокатный самокат, потому что по договоренности города с операторами в определенных зонах, привязываясь к геолокации, выставляется определенная скорость, быстрее которой он ехать не может», — отметила Эрдман.

Она пояснила, что в Москве средняя скорость прокатных самокатов составляет 15-20 километров в час.