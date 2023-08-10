10 августа 2023, 17:46
«Медленные зоны» не остановят самокатчиков от превышения скорости
Наличие «медленных зон» вряд ли призовет самокатчиков соблюдать ограничения по скорости. Таким мнением поделилась директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Об этом сообщило НСН.
По словам специалиста, такое нововведения с большой вероятностью будет распространяться только на прокатные самокаты. Большинство владельцев частных самокатов не будет снижать скорость в этих зонах.
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«Принудить может только прокатный самокат, потому что по договоренности города с операторами в определенных зонах, привязываясь к геолокации, выставляется определенная скорость, быстрее которой он ехать не может», — отметила Эрдман.
Она пояснила, что в Москве средняя скорость прокатных самокатов составляет 15-20 километров в час.
Электросамокаты
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