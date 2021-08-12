Медики вакцинировали 64% работников транспортной отрасли Петербурга

Медики вакцинировали 64% работников транспортной отрасли Санкт-Петербурга с марта 2020 года. Об этом сообщили «Невские новости».

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, важно осуществлять безопасные перевозки пациентов в рамках напряженной эпидемиологической обстановки.

«Темпы вакцинации необходимо наращивать. На работниках транспортной отрасли лежит особая ответственность. В этой важнейшей сфере трудятся сотни людей, а ее услугами пользуются миллионы. От бесперебойной работы транспорта зависит жизнь города. Перевозки должны быть надежными и безопасными, в том числе и в эпидемическом плане», — заявил он.

Сотрудники транспортной сферы могут привиться в специально отведенных для них прививочных пунктах. Это касается всех лиц, которые осуществляют перевозку пассажиров легковым транспортом.