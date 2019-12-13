  • МЧС предупредило о гололеде в ночь на субботу в Москве

    13 декабря 2019, 23:26

    Анастасия Кукова

    Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о гололеде, который будет наблюдаться с вечера пятницы до утра субботы.
    МЧС предупредило о гололеде в ночь на субботу в Москве

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    «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до 09 часов утра 14 декабря по городу Москва местами ожидается морось, дымка, слабый гололед», — говорится в сообщении службы.

    В связи с непогодой МЧС порекомендовал автомобилистам избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Водителям также посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.