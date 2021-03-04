МЧС поделилось советами для поездки на авто в метель

Водителям, чьи машины застряли на дороге в метель, посоветовали не выходить из салона. Рекомендации дали специалисты МЧС, сообщил ТАСС.

Лучше всего дождаться помощи внутри авто. Если машина сломалась, необходимо подать сигнал тревоги. Это делается прерывистыми гудками или же на антенну вывешивается яркая ткань.

Если все же понадобилось покинуть салон, надо оставаться в зоне видимости. Ездить в снег и метель на личном транспорте стоит только по большим трассам и шоссе.

Спасатели МЧС призвали водителей, которые выезжают в плохую погоду, полностью зарядить телефон. Еще понадобятся теплые вещи, термос с горячим чаем и продукты. В случае проблем спасателей можно вызвать по телефонному номеру 112, написал «ПолитЭксперт».

Во время стоянки единственный доступный источник энергии — топливо в баке, его важно использовать рационально.

Специалисты призывают по возможности помогать другим водителям. Однако в МЧС напомнили, что к незнакомцам стоит относиться с осторожностью, поскольку во время стихийных бедствий возрастает число краж из автомобилей.

Ранее из-за непогоды 24 февраля в Челябинской области закрылось 17 трасс, сотни человек оказались заперты в машинах на перекрытых участках дорог.