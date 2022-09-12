МЧС перейдет на единого поставщика спасательной техники | 360°

Транспорт 12 сентября 2022, 19:11 Поделиться Telegram

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Viber МЧС перейдет на единого поставщика спасательной техники Глава МЧС Куренков назвал «КамАЗ» и «Урал» единым поставщиком спасательной техники РИА Новости

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Российские заводы-автогиганты «КамАЗ» и «Урал» станут единым поставщиком спасательной техники для МЧС. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил глава министерства Александр Куренков.

МЧС начнет закупать технику напрямую у двух предприятий.

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«Для нас они станут едиными поставщиками», — заявил Куренков.

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Министр добавил, что это позволит увеличить объемы заказов для двух заводов, а также снизит затраты на обслуживание техники благодаря единым стандартам технического обслуживания.

Поручение МЧС проработать долгосрочные контракты по поставкам пожарно-спасательной техники от заводов «КамАЗ» и «Урал» дал президент России Владимир Путин. Также российский лидер поручил довести долю нового спецтранспорта до 80% к 2030 году.

Программу обновления парка МЧС утвердили в прошлом году. Согласно документам, ведомство получит современные образцы пожарной, спасательной и авиационной техники. На эти цели выделили 190 миллиардов рублей.

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