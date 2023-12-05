Транспорт 05 декабря 2023, 12:50 MAXIM: за рулем не рекомендуется пить горячие напитки, чтобы не обжечься при резком торможении

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Журналисты издания MAXIM собрали наиболее распространенные привычки автомобилистов во время вождения, которые чаще всего приводят к аварийным ситуациям на дорогах. В первую очередь они указали на пристрастие водителей пить за рулем горячие напитки.

Утренний кофе при резком торможении увеличивает риск обжечься или подавиться, что может привести к потере контроля над автомобилем. В лучшем случае, водитель опрокинет стакан на себя, испачкав одежду.

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Как написало Utro.ru, не менее опасной считается привычка водителей разговаривать по громкой связи. Несмотря на то, что современные люди могут быть многозадачными, даже голос другого человека снижает концентрацию.

Положение рук внизу на рулевом колесе увеличивает время реакции в критической ситуации, предупредили автоэксперты.