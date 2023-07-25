Транспорт 25 июля 2023, 13:20 Матвиенко выступила против полного запрета электросамокатов Председатель Совфеда Матвиенко: системного решения проблемы электросамокатов нет РИА «Новости»

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Проблему урегулирования езды на электросамокатах нужно решать комплексно, не одним законом. Запрещать их не стоит, заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Трансляцию вела пресс-служба.

«Запретом эту проблему не решить. Лишать людей удобных индивидуальных средств передвижения? Это не выход», — сказала она.

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Регулировать использование электросамокатов, по словам Валентины Матвиенко, нужно системно, принятием одного закона обойтись не получится. Системного решения этого вопроса в России пока не нашли. Она сказала, что нужно контролировать соблюдение правил дорожного движения при езде на электросамокатах, но пока ни полиция, ни местные, ни региональные власти не смогли этого сделать.

Минтранс предложил штрафовать водителей электросамокатов наравне с водителями машин, сообщил «Царьград». Для этого нужно внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и признать их полноправными участниками движения.