Математики придумали, как бороться с пробками

В своей книге «Модели оптимизации и методы равновесного распределения трафика» Александр Крылатов и Виктор Захаров опираются на труды британского ученого Джона Глена Вардропа. Еще в 1950-х годах он высказал идею, согласно которой каждый водитель преследует на дороге сугубо личные цели.

Исследователи считают, что для оптимизации трафика нужно расширять проезжую часть. А там, где это невозможно, можно, к примеру, запретить парковку. Такой метод, по данным издания, уже используется в Петербурге, в частности, на Невском проспекте.

При расширении проезжей части необходимо делать это на всем маршруте, а не только на нескольких входящих в него улицах, «иначе может возникнуть бутылочное горлышко», указывают авторы исследования.

«После этого можно переходить к следующему по значимости у автомобилистов маршруту», — заявил профессор кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Александр Крылатов.

Также, по словам ученых, важно, чтобы все водители пользовались одной навигационной системой и централизованно получали информацию об оптимальных маршрутах.