Транспорт 22 февраля 2023, 05:19 Массовое восстановление б/у запчастей для автомобилей предложили запустить в России Депутаты ГД предложили запустить массовое восстановление б/у запчастей для автомобилей РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы планируют обратиться в правительство с предложением создать индустрию массового восстановления и использования б/у автозапчастей. Об этой инициативе сообщили «Известия».

Глава комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков подтвердил информацию о предложении. По его словам, письмо на имя премьера Михаила Мишустина направят на следующей неделе.

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В документе отмечается, что индустрия восстановления запчастей в России отсутствует. На фоне западных санкций это могло бы стать решением проблемы с поставками деталей.

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Депутаты предлагают урегулировать вопрос утилизации автомобилей с целью повторного использования запчастей. Производителей могут обязать заниматься восстановлением комплектующих.

Организация этого сектора позволит ослабить зависимость от поставок из-за рубежа и избежать массового выхода из строя машин. Однако надежность таких деталей у ряда экспертов вызывает вопросы.

Ранее автоэксперт Кирилл Форманчук назвал главные проблемы параллельного импорта машин. По его словам, у таких транспортных средств нет гарантийного обслуживания.