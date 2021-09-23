Массовая отмена и задержка рейсов произошла в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы в среду задержаны или отменены более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:28, в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и семь отменены. В аэропорту Домодедово задерживаются восемь рейсов, четыре отменены. В Шереметьево задержаны четыре рейса, пять отменены.

Таким образом всего в столичных аэропортах задержаны и отменены 33 рейса. О причинах не сообщалось.

Накануне вечером в Москве также были отменены и задержаны 34 рейса. Больше всего задержек и отмен произошло в аэропорту Домодедово.

Россия ранее увеличила число регулярных рейсов по ряду направлений в осеннем расписании. Самолеты с 5 октября начнут чаще летать в Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан, а с 4 ноября также и на Шри-Ланку, сообщал RT.

Газета «Известия» ранее сообщила, что Бали откроют для российских туристов не раньше декабря. Прямых рейсов из России в Индонезию до сих пор нет, решение о восстановлении полетов должны будут принять в оперштабе.