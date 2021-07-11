Массовая авария произошла на юго-западе МКАД

Столкновение четырех автомобилей произошло на 35-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что машины столкнулись в среднем и левом рядах. В результате перекрыты четыре полосы по направлению к улице Поляны.

Водителей попросили выбирать пути объезда аварийного участка.



По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на участке МКАД от Калужского шоссе до съезда на улицу Поляны уже образовался затор.