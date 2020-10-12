Масочный режим проверили на Ленинградском вокзале

В Москве проверяют соблюдение масочного режима на вокзалах. Сотрудники Роспотребнадзора следят за тем, чтобы маски были во всех пунктах продажи, и пассажиры могли свободно их купить. На входе всем предлагают надеть средство индивидуальной защиты. Если посетители отказываются, их ждет штраф размером пять тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы снизить риск заражения COVID-19, нужно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Правила давно известные, но соблюдаются не всеми. Поэтому выполнение этих требований регулярно проверяют в местах самого массового скопления людей. Очередной рейд прошел на Ленинградском вокзале.

Источник фото: телеканал «360»

Инспекторы проверяют все: разметку на полу, регулярность дезинфекций и, конечно же, наличие масок в пунктах продаж. Заходя в здание вокзала, пассажир сразу может купить средство защиты.

Особое внимание на вокзале уделяют местам общепита. Сотрудники кафе не только сами должны соблюдать все меры, но и следить за тем, чтобы посетители выполняли требования.

Подробности — в сюжете канала «360».