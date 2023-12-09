09 декабря 2023, 13:51
Машины в новых регионах разрешат регистрировать без ОСАГО
Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах на год без ОСАГО
Автовладельцы в новых регионах России смогут регистрировать машины без полиса ОСАГО до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Кабмин одобрил проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные конституционные законы» и в установленном порядке внес его в Государственную думу для дальнейшего рассмотрения.
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По тексту документа, на территории новых регионов России до 1 января 2024 года установили переходный период, в течение которого положение закона об ОСАГО не применяется.
Президент России Владимир Путин заявлял, что кабмину необходимо принять закон о свободной экономической зоне в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
В 2023 году новые регионы страны получат из госбюджета более 400 миллиардов рублей, которые пойдут на социальные выплаты, заработные платы и поддержку населения.
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