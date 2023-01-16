Транспорт 16 января 2023, 14:20 Машины скорой помощи застряли на не чищеной с прошлого года улице в Кузбассе Две машины скорой помощи застряли в снегу на улице в Березовском Кемеровской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Улицу в частном секторе Березовского городского округа Кемеровской области не чистили с прошлого года. После сильного снегопада на ней застряли две машины скорой помощи, рассказала РИА «Новости» директор муниципального учреждения по управлению ЖКХ Светлана Цавня.

«Улица Каменная у нас была почищена 18 ноября, 23 декабря, 29 декабря после снегопадов таких сильных», — сказала она.

Реклама

В новогодние каникулы Березовский накрыли морозы без осадков, поэтому спецтехника туда не заезжала. Однако 13 января прошел снег, 14 января — сильный. По словам директора учреждения, чистить частный сектор из 268 улиц начали 15 января. К улице в поселке Шахта Южная коммунальщики подошли только на следующий день, туда приехали два погрузчика.

Реклама

Новость о том, что в поселке застряли две машины с медиками, появилась в соцсетях. Сначала на вызов приехал первый экипаж, но застрял в снегу и простоял около двух часов. Ему на помощь пришел другой, но сам увяз в сугробе за поворотом.

Прохожие откопали машины и помогли медикам уехать. По словам местных жителей, это не единственная проблема: из-за занесенных улиц к местному магазину не смогли проехать машины с продуктами.