Транспорт 07 июля 2023, 18:09 Машины скорой помощи смогут быстрее приезжать на вызов благодаря платной парковке в Петроградском районе Петербурга

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В Петроградском районе Санкт-Петербурга ввели платную парковку. Телеканал «Санкт-Петербург» перечислил плюсы от такого решения.

Теперь улицы района перестали быть заполнены автомобилями. Благодаря этому машины скорой помощи будут в разы быстрее добираться до места вызова. Пешеходы также стали передвигаться с большим комфортом. Кроме того, сократилось и количество нарушений ПДД

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«Люди стали приравнивать какие-то свои встречи, совещание к часу, даже на собственном примере скажу, что появилась ситуация, когда обсуждение длится час, потом говорят, что парковочная сессия заканчивается, 15 минут и принимаем решение», — рассказал директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев.