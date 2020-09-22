Машины с мигалками предложили оградить от штрафов за нарушение ПДД

Автомобили с мигалками предложили освободить от штрафов за нарушение правил дорожного движения. Такой законопроект разработали депутаты от ЛДПР. В нем речь идет о спецтранспорте на задании.

С документом ознакомилась газета «Известия».

«Водители спецтранспорта, которые находятся на задании с включенными маячками, выполняют, например, доставку человека в больницу, едут на пожар, они имеют право в некоторой степени нарушать ПДД», — заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Однако эту деталь не учитывают камеры фото- и видеофиксации. В итоге машины с мигалкой получают административные штрафы. Нилов подчеркнул, что проект закона не касается мигалок на транспортном средстве депутатов.

Водители спецтранспорта с работающими проблесковыми маячками и звуковым сигналом по закону имеют право отступать от правил дорожного движения, если выполняют срочное спецзадание. В экстренных ситуациях они могут ехать на красный цвет, выезжать на встречную полосу, превышать разрешенную скорость и нарушать правила остановки-стоянки. При этом двигаться нужно, не подвергая опасности других участников дорожного движения.

Однако по КоАП РФ нарушать ПДД могут лишь машины ГИБДД. В остальные случаях штрафы будут. Нередко их оплачивает водитель автомобиля, нарушивший правила «из-за служебной необходимости».

Нилов отметил, что этот вопрос решен в Москве, но не в регионах. Депутат рассказал, что скорая помощь Сочи за месяц обязана выплачивать штрафы от 300 000 до 500 000 рублей. Сами постановления рано или поздно отменяют, но на это уходит время.

Законопроект должны внести в Госдуму в ближайшее время. Но до этого момента авторы идеи должны получить и учесть комментарии правительства.

Ранее Минтранс РФ предложил внести в ПДД пять новых пунктов. Один из них связан с правилами движения эклектросамокатов, сегвеев и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).