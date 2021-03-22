Перечислены распространенные «отмазки» не моющих свои машины россиян

Многие автомобилисты ленятся вовремя помыть свой автомобиль и находят этому множество оправданий. Самые распространенные «отмазки» собрало издание «За рулем».

Одним из аргументов не мыть автомобиль стала фраза «на скорость не влияет». При этом авторы статьи отметили, что грязные машины чаще останавливают сотрудники ДПС и тщательно проверяют документы. Также автомобилисты часто заявляют, что не ездят на мойку, так как оставляют машину под деревом. Но птичий помет может разъесть даже стойкое покрытие на кузове, поэтому деревьев лучше избегать.

Некоторые россияне считают, что грязь может защитить краску на машине от щебня и реагентов. Кроме того, мойки обходят стороной для избежания штрафов. При этом нечитаемый номер является прямым нарушением ПДД, напомнили эксперты.

Еще среди «отмазок» автомобилисты часто называют отсутствие денег, времени или моек поблизости. Есть водители полагающие, что грязные машины меньше царапают и угоняют. Авторы материала подчеркнули, что езда на грязном авто может быть опасна, так как такое транспортное средство хуже видно на дороге.